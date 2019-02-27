تراجع أرباح السعودية للتموين الفصلية 23% لـ76مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة #الخطوط_السعودية_للتموين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2018، بقيمة 106.6 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح السنوية للشركة عن 2018 بنسبة 4.6% إلى 459.3 مليون ريال، بسبب "التحديات ‏التي مر بها قطاع التجزئة، كما ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 8.9% أو بمبلغ 109.5 مليون ريال ‏ويرجع ذلك أساساً إلى تكاليف الموظفين والإيجارات".

وبلغت قيمة الأرباح الفصلية للشركة في الربع الرابع 76.2 مليون ريال، بنسبة تراجع 23%.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية #تداول اليوم إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82 مليون سهماً بحصة 1.3 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع إلى القيمة الأسمية للسهم تبلغ 13%.

وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 24 مارس المقبل، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية ‏‏#مركز_الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مفيدة بأن تاريخ التوزيع سيكون في العاشر من أبريل المقبل.

وسيكون توزيع الأرباح من خلال البنك #السعودي_البريطاني #ساب بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، المدعوين إلى تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.