"الطيار للسفر" تحقق أرباحاً فصلية بـ20.6 مليون ريال

سجلت مجموعة "الطيار للسفر"، المختصة بتقديم خدمات السفر والسياحة والشحن، أرباحاً فصلية بـ20.6 مليون ريال خلال الربع الرابع، فيما سجلت خسائر قدرها 142 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 489 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى عدة عوامل، أهمها انخفاض إيرادات الشركة (حسب تصنيفها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية) خلال السنة الحالية مقارنة مع العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 8%، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض في متوسط هوامش العمولات/الإيرادات لقطاع السفر والسياحة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حجوزات المجموعة عبر منصاتها الالكترونية قد زادت خلال السنة الحالية بنسبة 44% مقارنة مع العام الماضي (من 1387 مليون ريال إلى 2004 مليون ريال) ويتمتع هذا القطاع بنمو متسارع انطلاقاً من استراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع المبيعات الالكترونية. أيضاً ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة الفندقية بنسبة 33% وارتفاع إيرادات قطاع تأجير السيارات بنسبة 30% على الرغم من الانخفاض في الإيرادات من أعمالنا الحكومية الأساسية بسبب التغيير فى الشروط التعاقدية مع بعض العملاء الرئيسيين.

وأضافت الشركة أن الخسائر جاءت جراء انخفاض فى شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 421 مليون ريال وباستبعاد الأثر الناتج من خسارة انخفاض فى شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية يصبح صافى الربح 276 مليون ريال. بالإضافة لأسعار أكثر تنافسية لبعض الخدمات من أجل حماية وزيادة الحصة السوقية التي أثرت على هوامش الربحية.