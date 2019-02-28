رئيس التصنيع: نمو المبيعات وتراجع التكاليف دعما أرباحنا

وصف الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية مطلق المريشد في مقابلة مع "العربية" نتائج الشركة عن عام 2018 بـ"الممتازة"، حيث ارتفعت أرباحها السنوية بنسبة 68%.

وأرجع المريشد ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 6%، مقابل تراجع تكاليف الإنتاج بنسبة 4%، فضلاً عن ارتفاع أسعار بيع منتجات #ثاني_أكسيد_التيتانيوم وأسعار البتروكيماويات مقارنة بالعام السابق.

من جهة أخرى، أرجع المريشد تراجع الأرباح الفصلية إلى تراجع أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم، بينما بقيت أسعار #اللقيم في ارتفاع وهذا ما أضر بالمنتجين.

تراجعت أرباح شركة #التصنيع_الوطنية 43% إلى 185.6 مليون ريال بنهاية الربع الرابع في 2018.

بينما ارتفعت أرباحها السنوية 68% إلى 1202.1 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 716.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وجاءت الأرباح السنوية أقل من توقعات المحللين على الرغم من نموها بقوة.

وكانت الشركة قد ذكرت أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة متوسط أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم وارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة لتحسن متوسط أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية.

وبالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية ومخصص الزكاة والضريبة الذي يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصص الضرائب في الشركات التابعة الخارجية، وكذلك انخفاض بند الإيرادات والمصروفات الأخرى نتيجة تسجيل مخصص لتغطية الالتزامات لإحدى الشركات التابعة لمجمع الأكريليك.