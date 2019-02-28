توصية برفع رأسمال الطيار لـ3 مليارات ريال عبر أسهم منحة

أوصى مجلس إدارة الشركة #مجموعة_الطيار_للسفر القابضة، في اجتماعه أمس، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 2096.5 مليون إلى 3000 مليون ريال عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بنسبة 43 % (ما يعادل 3 أسهم لكل 7 أسهم مملوكة).

وfحسب بيان للشركة ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 903.5 مليون ريال مقسمة إلى مبلغ 707.35 مليون ريال من بند علاوة إصدار أسهم ومبلغ 196.16 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.



وأشارت إلى أن أسهم المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية وهيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.