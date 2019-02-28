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نمو أرباح الصحراء السنوية 13% لـ501 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة #الصحراء_للبتروكيماويات إلى 500.8 مليون ريال، في 2018، مقابل 444.5 مليون ريال، في 2017، بنسبة نمو 12.66%.

وفصلياً تكبدت #الصحراء خسائر في الربع الرابع من 2018، بلغت قيمتها 29.1 مليون ريال.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح السنوية يعود لارتفاع كميات الإنتاج والمبيعات الشركة #السعودية للإيثلين والبولي إيثلين وارتفاع أرباح شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، وذلك بسبب تحسن أسعار المبيعات، وبالرغم من انخفاض أرباح شركة الواحة للبتروكيماويات بسبب أعمال الصيانة التي تم الإعلان عنها سابقاً وارتفاع خسائر الشركة السعودية لحامض الإكريليك.

كلمات دالّة

#الصحراء, #الصحراء للبتروكيماويات, #السعودية

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