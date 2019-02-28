"صادرات" تتكبد خسائر فصلية بـ6.2 مليون ريال

تكبدت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" خسائر فصلية 6.2 مليون ريال بنهاية الربع الرابع من 2018، فيما حققت أرباحاً قدرها 6.4 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بخسائر 111 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى إعادة التعامل مع شركة #أرامكو السعودية لتصدير مادة الكبريت لأسواق المصرية والبدء في تصدير مادة الأسمنت للجمهورية اليمنية بالإضافة إلى تصدير المنتجات البلاستيكية لأسواق شرق آسيا وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة تحصيل ودائع التأمين لدى شركة عافية العالمية بقيمة 14,050,000 ريال، وكذلك انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر خلال عام 2017م في عملية تخفيض رأس مال الشركة.

إلى ذلك، أعلنت #صادرات أنه تم النطق بالحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بالنظر في هذه الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة سابقين في الشركة والإدارة التنفيذية، وحُدد موعد لاستلام الحكم الابتدائي وأفاد محامي الشركة بأنه سيتم استلام الحكم الصادر للاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.