هل تنجح مساعي "أوبر" بالاستحواذ على "كريم"؟

قالت وكالة #بلومبيرغ نقلاً عن مصادر مطلعة إن #أوبر تكنولوجيز في مرحلة متقدمة من مباحثات لشراء منافستها في الشرق الأوسط #كريم نتوركس التي مقرها دبي.



وقال التقرير إن الشركتين قد تعلنان في الأسابيع المقبلة عن صفقة في صورة نقد وأسهم تجعل قيمة كريم حوالي 3 مليارات دولار.

ووفقاً للتقرير، فإن المفاوضات مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي.

وتسعى أوبر، التي تتجه إلى أن تصبح شركة ذات ملكية عامة هذا العام، إلى سبل جديدة للنمو حتى بينما تواجه منافسة شديدة في نشاطها الأساسي لخدمات نقل الركاب.



وأبلغت مصادر رويترز، أن أوبر تلقت تقديرات من مصرفيين يديرون الطرح العام الأولي للشركة تشير إلى أن قيمتها تصل إلى 120 مليار دولار.