ارتفاع أرباح "أسمنت المدينة" بـ19% لـ111 مليون ريال

ارتفعت أرباح " #أسمنت_المدينة " بنسبة 18.9% إلى 110.9 مليون ريال بـ2018 مقارنة بـ 93.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح لارتفاع بند الإيرادات الأخرى والذي جاء من أهم تفاصيله التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي (شركة سينوما العالمية) بخصوص عقد إنشاء خط الإنتاج الثاني مقابل خصم تأخير والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 2018/12/17.

إضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات من خلال رفع كفاءة التشغيل. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الكمية المبيعة وأسعار البيع في ظل انخفاض الطلب والمنافسة الحادة، كذلك ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع طفيف في المصاريف البيعية والتسويقية وارتفاع مخصص مصروف الزكاة.

من جهة أخرى، أوصى مجلس إدارة شركة "إسمنت المدينة" في اجتماعها الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4% من رأس المال (ما يعادل 0.40 ريال للسهم) كأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.