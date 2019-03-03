"العبار" يتوقع اندماجات جديدة بسوق التجارة الإلكترونية

قال الشريك المؤسس في "العبار انتربرايز" راشد العبار إن سوق.كوم و #نون هما اللاعبان الأساسيان في سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة، متوقعا المزيد من الاندماجات و الاستحواذات في هذا المجال هذه السنة.

وأوضح العبار، في مقابلة مع "العربية"، أن حجم #سوق_التجزئة_الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يبلغ 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى حجم سوق بـ20 مليار دولار خلال 3 أعوام.

ونوه بأن العنصر البشري هو ما ينقص سوق التجارة الإلكترونية.

وقال: "ضبط فرق الأسعار بين مواقع التجارة الإلكترونية المحلية عن تلك المواقع العالمية يتحقق من خلال إنشاء لجنة مراقبة".

وتابع: "القوانين واللوائح ليست موجودة بعد من طرف الحكومة".