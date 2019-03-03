بيع جزء من أسهم الحكومة المصرية بـ "الشرقية للدخان"

أعلن وزيرُ قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، عن تغطيةِ الطرح الخاص لجزءٍ من حصة #الحكومة في رأسمال الشرقية للدخان 1.8 مرة.

وتم الاكتتابُ الخاص بسعر 17 جنيها للسهم الواحد، ما يشكلُ زيادة 3% عن سعرِ إغلاق السهم يوم الخميس. أما الطرح العام لأسهم الحكومة فيبدأُ اليوم وينتهي الثلاثاء المقبل.

يشارُ إلى أن #الحكومة_المصرية قررت طرحَ نحو 4.5% من أسهم الشركة، لتتراجعَ حصتُها الإجمالية في الشرقية للدخان إلى 50.5%.

وتأتي هذه الخطوة في إطارِ تنفيذ برنامج الحكومة لطرحِ جزءٍ من أسهم الشركات المملوكة للدولة، لدعمِ وتنشيط #البورصة المصرية.