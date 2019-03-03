البحري: خسائر شركات زميلة بـ 119 مليون ريال

تراجعت الأرباح السنوية الصافية للشركة الوطنية السعودية للنقل #البحري بنسبة 40% لتصل إلى 481 مليون ريال نهاية العام 2018.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق #الأسهم السعودية اليوم، تراجع الأرباح إلى "أثر البنود غير التشغيلية المتمثلة في تحقيق خسائر في الشركات الزميلة خلال العام الحالي بنحو 119 مليون ريال مقابل تحقيق أرباح خلال العام الماضي بقيمة 82 مليون ريال".

كما تأثرت أرباح الشركة بارتفاع مصاريف التمويل خلال العام 2018 بنحو 81 مليون ريال.

وقالت الشركة إنه على الرغم من انخفاض معدلات أسعار #النقل وارتفاع تكلفة الوقود خلال العام 2018 مقارنة مع عام 2017 فقد ساهمت الزيادة في أسطول الشركة وتحسن أداء قطاعاتها في الحد من أثر الانخفاض في أرباح العام الحالي".