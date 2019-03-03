تراجع أرباح "المواساة" الفصلية 14% لـ 85.2 مليون ريال

سجلت شركة #المواساة للخدمات الطبية تراجعاً بأرباحها الفصلية للربع الأخير من 2018 بنسبة 14% إلى 85.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق #الأسهم السعودية اليوم، إن أرباحها السنوية نهاية 2018 نمت بنسبة بحوالي 7% إلى 360 مليون ريال.

وعزت الشركة السبب في الارتفاع في صافي الربح خلال 2018 مقارنة مع 2017 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة استمرار نمو إيرادات فرع الشركة في الرياض.

كما نمت إيرادات أقسام تخصصية جديدة للشركة، بجانب التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية في فروع الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر للأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.

وبلغت ربحية السهم للعام الماضي 3.6 ريال مقابل 3.37 ريال للعام 2017، مع ملاحظة أنه تم احتساب ربحية السهم على أساس 100 مليون سهم حيث أقرت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 3 يونيو 2018 زيادة رأس المال من 500 مليون ريال الى مليار ريال.

وكان مجلس إدارة شركة #المواساة للخدمات الطبية قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بقيمة 175 مليون ريال. ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم.

وستكون حصة كل سهم من الأرباح النقدية المقرر توزيعها 1.75 ريال لكل سهم، وبنسبة 17.5% من القيمة الأسمية للسهم.