ضغوط قوية تهوي بأرباح "إم إم غروب" المصرية 41%

أعلنت شركة "إم إم غروب للصناعة والتجارة العالمية، انخفاض أرباحها، لتسجل نحو 43 مليون جنيه خلال الربع الرابع من العام 2018 منخفضاً بنسبة 41% عن الأرباح المحققة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت "بلتون" المالية القابضة في مذكرة بحثية أنه تم الدمج الكامل للقوائم المالية لشركة "قنوات" في القوائم المالية المالية المجمعه لشركة "إم إم غروب" بداية من الربع الرابع لعام 2018 بعد زيادة حصة "إم إم غروب" في الشركة إلى 62.7% في ديسمبر 2018 بعدما كانت 37.5% سابقًا ثم زيادتها مرة أخرى إلى 69% في فبراير الماضي.

وأرجعت "بلتون" انخفاض الأرباح إلى ارتفاع الرسوم التمويلية والإهلاك والاستهلاك، مع المساهمة في برنامج التأمين الصحي الشامل.

ووفقاً لنتائج الأعمال، بلغ صافي الربح الأساسي المعدل "بعد استبعاد قنوات" نحو 41 مليون جنيه في الربع الرابع من 2018، منخفضاً بنسبة 11% عن الربع الرابع لعام 2017 و41% عن الربع الثالث لعام 2018.

وخلال ربع العام، ارتفعت رسوم الإهلاك والاستهلاك بنحو 32% على أساس سنوي نتيجة تكاليف الاستثمار وتأسيس مراكز تجزئة لشركة قنوات التي بلغت 3 مراكز في عام 2018، ومقرر أن تبلغ 15 مركزاً في 2019.

فضلاً عن ذلك، شهدت المصروفات التمويلية ارتفاعا قويا بنسبة تتجاوز 700% على أساس سنوي، و260% على أساس ربع سنوي إثر الحصول على تسهيلات ائتمانية لتسوية مستحقات لشركة سامسونغ متعلقة بتصفية مخزون ضخم من الموديلات القديمة في الربع الثالث من عام 2018 بنفس تكلفتها تقريبا.

بالإضافة إلى ذلك، خصصت شركة #إم_إم_غروب 11.4 مليون جنيه في الربع الرابع من 2018 للمساهمة في برنامج التأمين الصحي الشامل (المقرر عند 0.25% من الإيرادات بالإضافة إلى دفع قيمته عن الفترة من يونيو 2018).

كما سجلت إم إم غروب حصة من خسائر استثمارات بقيمة 6 ملايين جنيه في الربع الرابع من 2018 نظراً لتراجع أرباح شركة ابتكار نتيجة تكاليف بداية تشغيل شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر.