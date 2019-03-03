"الأسمنت العربية" تتكبد خسائر بـ26.2 مليون ريال في 2018

تكبدت شركة #الأسمنت_العربية خسائر بـ26.2 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 262.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في قيمة المبيعات نتيجة الانخفاض في متوسط سعر البيع في الشركة التابعة والشركة الأم، وكذلك انخفاض حجم المبيعات في الشركة الأم بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت، وشدة المنافسة وانخفاض توزيعات الأرباح من الاستثمارات، وزيادة مصاريف التمويل ومخصص الزكاة الشرعية.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 2791.3 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة شركة "أسمنت العربية" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 10% من رأس المال (ما يعادل ريالاً واحداً للسهم) كأرباح عن عام 2018 من رصيد الأرباح المبقاة.