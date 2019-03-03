"الخضري" توقع اتفاقية إعادة جدولة لقرض بـ135 مليون ريال

أعلنت شركة أبناء عبد المحسن #الخضري توقيع اتفاقية إعادة جدولة قرض حصلت عليه من شركة "أبناء عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة" بقيمة 135 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن إعادة الجدولة جاءت لمراعاة ظروف التدفقات النقدية بالشركة، مشيرة إلى أن مدة التمويل قبل هذه الجدولة كانت 3 سنوات وستين يومًا، ومدة التمويل بعد الجدولة 6 أشهر.

وبينت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتضمن سندا لأمر محرر بالتزامن مع توقيع اتفاقية القرض، ولم يتم تقديم ضمانات إضافية عند إعادة الجدولة.

وأضافت أن الأطراف ذات العلاقة تتمثل في:

1- علي عبد الله عبد المحسن الخضري (رئيس مجلس إدارة الشركة).

2- فواز عبد الله عبد المحسن الخضري (عضو مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي).

3- جميل عبد الله عبد المحسن الخضري (عضو مجلس إدارة الشركة).

وهم يملكون بعض الحصص بشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة (الجهة الممولة).

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري فواز الخضري، قد أوضح في مقابلة مع "العربية" أخيرا، الأسباب التي أدت إلى تراكم الخسائر بهذا الشكل الكبير والسريع بعدما باتت الخسائر المتراكمة تشكل 200% من رأسمال الشركة.

وقال آنذاك: "خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك تحديات حقيقية على صعيد السيولة والتدفقات النقدية في السوق عامة، أسفرت عن تباطؤ بعض المشاريع، وبعضها توقف إلى حين توفر السيولة".

وأضاف: "إعادة هيكلة وتسعير المشاريع انعكست تكلفة في الربع الرابع".

وكانت الخضري قد تكبدت خسائر متراكمة بـ 198.52% من رأس المال، ما يعادل 1.11 مليار ريال.