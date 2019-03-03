"جي بي أوتو" تتكبد خسائر قوية بعد "خليها تصدي"

تسببت حملة #خليها_تصدي وعوامل سعر الصرف باستيراد السيارات، وغيرها من العوامل في أن تتكبد شركة "جي بي أوتو" خسائر قوية خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة، فقد سجل #قطاع_السيارات خسائر بنحو 86 مليون جنيه من العمليات الأساسية نتيجة ضعف قطاعات سيارات الركوب والإطارات.

وأعلنت الشركة تحول قطاع السيارات وما يتعلق بها لتسجيل خسائر، حيث سجل خسائر من العمليات الأساسية بنحو 85.8 مليون جنيه في الربع الرابع لعام 2018، مقارنة بتسجيل أرباح من العمليات الأساسية بقيمة 201 مليون جنيه في الربع الثالث لعام 2018 و خسائر من العمليات الأساسية بنحو 234.5 مليون جنيه في الربع الرابع من 2017.

وجاءت هذه الخسائر نتيجة هبوط #الإيرادات بنسبة 14% في الربع الرابع لعام 2018 مقارنة بالربع الثالث على الرغم من ارتفاعها بنسبة 24.5% عن مستويات الربع الرابع من 2017.

كان انخفاض الإيرادات ناتجاً في الأساس عن تراجع إيرادات #سيارات_الركوب بنسبة 34% والتي تمثل 35% من الإيرادات علي أساس ربع سنوي حيث تراجع الطلب ترقباً لانخفاض أسعار السيارات بدءا من يناير 2019 مع إلغاء الرسوم الجمركية تماماً على السيارات الأوروبية.

وذكرت الشركة أنه نتيجة لذلك، تراجعت أحجام #مبيعات سيارات الركوب بنسبة 32% على أساس ربع سنوي مسجلة 8517 سيارة في الربع الرابع من 2018 مقابل 12526 سيارة في الربع الثالث لعام 2018.

كانت إيرادات سيارات الركوب قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018، بينما انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 15% على أساس سنوي، مع ارتفاع المتوسط المرجح للأسعار في الربع الرابع من 2018 نظراً لاتجاه المبيعات إلى الموديلات الأعلى سعراً.

ومن القطاعات التي أثرت أيضاً على #قطاع_السيارات وما يتعلق بها، قطاع الإطارات، حيث انخفضت إيراداته بنسبة 24.2% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2018 نتيجة عوامل موسمية، وإن كانت ارتفعت بنحو 40.2% على أساس سنوي.

ولكن على الجانب الآخر، شهدت إيرادات #السيارات وما يتعلق بها دعماً طفيفاً من ارتفاع إيرادات الدراجات النارية و الـ"توكتوك" والمركبات التجارية ومعدات البناء والإيرادات الإقليمية التي ارتفعت بنسب 16% و 31% و 15% على التوالي.

وحول هامش مجمل الربح، فقد انخفض في قطاع السيارات وما يتعلق بها إلى 9.1% في الربع الرابع من 2018 مقابل 11.9% في الربع الثالث لعام 2018 وذلك نتيجة انخفاض هامش مجمل ربح سيارات الركوب إلى 8.6% مقابل 10.3% في الربع الثالث لعام 2018.

وأيضاً تراجع هامش مجمل ربح المركبات التجارية ومعدات البناء إلى 5.4% مقابل 12.8% في الربع الثالث من 2018 نظراً لبيع موديلات قديمة لتصفية مخزونها، مع تراجع كبير لمجمل أرباح القطاع المبيعات الإقليمية إلى 5.0% مقابل 10.6% في الربع الثالث لعام 2018 نتيجة بيع موديلات سيارات ركوب قديمة في العراق.