ماسك: تسلا تكشف عن الطراز "واي" في 14 مارس

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن الشركة ستكشف عن طرازها الجديد "واي" في 14 مارس آذار.

وقال ماسك في تغريدة "الطراز واي، كونه سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، أكبر بنحو عشرة بالمئة من الطراز 3، ولذا سيتكلف نحو 10% أكثر وسيكون مداه أقل بقليل على نفس البطارية."



ويستهدف مصنع الشركة في شنغهاي بشرق الصين إنتاج الطرازين 3 وواي بطاقة سنوية 250 ألف سيارة، وفقا لوكالة "رويترز".



وفي وقت سابق هذا الأسبوع طرحت تسلا نسخة بسعر 35 ألف دولار من الطراز 3 سيدان وقالت إن المبيعات العالمية ستكون عبر الإنترنت فحسب، في إطار خطوات تستهدف زيادة الطلب وخفض التكاليف.