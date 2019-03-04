"أكوا باور" توقع اتفاقيات تمويل بـ 700 مليون دولار

وقعت شركة #أكوا_باور مجموعة من الاتفاقيات التمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار، لتمويل إنشاء محطة "رابغ 3" لتحلية المياه.

وقالت الشركة إن السعة الإنتاجية للمحطة تصل إلى 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، لتصبح إحدى أكبر #محطات تحلية المياه في العالم.

وستمول الصفقة عبر #صندوق تشارك فيه كل من Natixis وMUFG وSAMBA، إضافة إلى #بنك_الرياض الذي سيقدم أيضاً قرضاً مرحلياً لتسيير المعاملة المالية في بداية الشهر الجاري.

وتبلغ حصة شركة "أكوا باور" في المشروع 70%، وتمتلك شركة #أخوان_السعودية الحصة المتبقية.