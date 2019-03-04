"جبل عمر" تبدأ طرح صكوك محلية لجمع ملياري ريال

أعلنت شركة #جبل_عمر للتطوير البدء في عملية طرح صكوك محلية (طرح خاص) اليوم الإثنين، وذلك بحد أقصى يبلغ 2 مليار ريال، مبينة أن تاريخ نهاية الطرح سيكون في 3 أبريل 2019.



وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين ذوي الخبرة، مبينة أن الحد الأدنى للاكتتاب هو مليون ريال، وسعر طرح (الصك/ السند) هو مليون ريال، والقيمة الاسمية تبلغ مليون ريال.



وبينت الشركة أن عائد (الصك/ السند) يحدد بعد الإغلاق، مبينة أن مدة استحقاق (الصك/ السند) تبلغ 5 سنوات، وستكون أحقية الاسترداد بعد انتهاء مدة الاستحقاق وهي خمس سنوات.



وأشارت إلى أن تاريخ نهاية الطرح هو تاريخ مستهدف وستقوم بالإعلان لاحقاً عن تاريخ نهاية الطرح الفعلي عند الإعلان عن انتهاء الطرح.



وأوضحت أن الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار هي "جي آي بي كابيتال"، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"جي بي مورغان العربية السعودية".