تراجع أرباح "الدوائية" الفصلية 35% إلى 11.6 مليون ريال

انخفضت أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية "الدوائية" الفصلية بـ35% إلى 11.6 مليون ريال، فيما تراجعت أرباح الشركة السنوية بـ32% إلى 100.8 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 148.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 8.02% نتيجة لعدة عوامل مؤثرة في سوق الدواء في القطاع الخاص داخل المملكة وكذلك نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية في بعض الدول مما أثر على عمليات التصدير إليها.

بالإضافة لانخفاض إجمالي الربح لإحدى الشركات التابعة والتي تعمل في مجال الرعاية الصحية بنسبة 29% مقابل نفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب تخفيض أسعار الخدمة لمرضى وزارة الصحة وبعض شركات التأمين. وارتفاع تكلفة التمويل خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفاع خسائر استثمارات في شركات زميلة.

إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية لشركة "سبيماكو مصر للصناعات الدوائية" المملوكة بنسبة 51.66 % للشركة السعودية للصناعات الدوائية "سبيماكو الدوائية"، على زيادة رأس المال إلى 100 مليون جنيه مصري بدلًا من 200 مليون جنيه مصري.



وقالت شركة "سبيماكو الدوائية" في بيان لها على "تداول"، إن الزيادة في رأس المال تبلغ 33.12 مليون جنيه مصري، وحصة الشركة فيها 17.1 مليون جنيه.