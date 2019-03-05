رئيس تنفيذي جديد للمراكز العربية قبيل الطرح.. من هو؟

عينت مجموعة #فواز_الحكير "Olivier Nougarou" أوليفييه نوغارو في منصب الرئيس التنفيذي لوحدة #المراكز_العربية، المتوقع طرحها للاكتتاب العام.

حيث شغل Nougarou سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لألمانيا في مجموعة Unibail-Rodamco، وهي شركة عقارية أوروبية. كما عمل في شركة #مورغان_ستانلي العقارية.

وتعمل مجموعة فواز الحكير مع Moelis & Co و Morgan Stanley و #مجموعة_سامبا_المالية و NCB Capital على خطط لبيع 30% من المراكز العربية وإدراج الأسهم في السوق السعودية بحسب ما نقلته بلومبيرغ في يناير.

ومجموعة فواز الحكير لديها وكالات العلامات التجارية Gap، و Banana Republic و #Zara .



وتدير المراكز العربية 19 مركز تسوق في #السعودية ، وتخطط لافتتاح 4 مراكز تسوق هذا العام ولديها 5 مشاريع قيد التنفيذ.