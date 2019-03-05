نوبكو السعودية: 5 اتفاقيات لمشتريات الأدوية الحكومية

وقعت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية #نوبكو في السعودية خمسة اتفاقيات منها اتفاقيتان مع وزارة الصحة نصت على تخصيص ميزانيات المشتريات الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة إلى "نوبكو"، ونقل ملكية المخازن الطبية الرئيسية التابعة للوزارة إلى شركة "نوبكو".

جاء ذلك خلال حفل شركة "نوبكو" السنوي الذي أقيم اليوم في الرياض، وذلك في إطار جهودها لتحقيق التواصل مع الشركاء والجهات ذات العلاقة والتعريف باستراتيجية الشركة لتنظيم الشراء الموحد بما يسهم بتطوير #الرعاية_الصحية والارتقاء بكفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك بحضور ممثلي الجامعات السعودية، وزارة الصحة، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما وقعت "نوبكو" مذكرة تفاهم لدراسة مشروع نقل #سلاسل_الإمداد والتموين الطبي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الدفاع إلى شركة "نوبكو"، واتفاقية لتعزيز التعاون المشترك مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، واتفاقية أخرى مع مستشفى قوى الأمن لتطبيق منصة السوق الإلكتروني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "نوبكو" فهد الشبل في كلمته خلال الحفل أن توقيع الاتفاقيات يؤكد على جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وتمكين المشتريات الحكومية بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بتعاون الجهات ذات العلاقة لتفعيل الشراكات بما يخدم قطاع الرعاية الصحية ويسهم بدعم الأهداف التي تسعى "نوبكو" لتحقيقها.

واستعرض الشبل استراتيجية الشركة لتطوير نظام الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، لسد حاجة المرافق الصحية بأحدث المنتجات الطبية وبأسعار تنافسية وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة، مشيراً إلى دور "نوبكو" كسلسلة إمداد ذات قيمة توفر أعلى مستويات الجودة والشفافية في إدارة وتموين الإمدادات الطبية للمنشآت الصحية، وتعمل مع شركائها على تقديم رعاية استثنائية للجميع وفق منهج جديد يستند على قوة التقنية المتكاملة والاتصال.

وأكد الشبل أن "نوبكو" تعمل ضمن منظومة صحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتمكين المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي وتنظيمه من خلال تأسيس نظام متطور لإدارة الشراء الموحد ساعد الجهات الصحية بتوفر حاجتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث أسهمت خلال العام الماضي في توفير 7,919 بندا طبيا بمشاركة 47 جهة صحية حكومية كانت حصة المصانع الوطنية فيها 17,6%.

وأشار إلى أن "نوبكو" تستند على بنية تحتية بتقنيات حديثة تعزز التحول الرقمي وأتمتة وتطوير النظم لتحقيق كفاءة الأعمال والإيفاء باحتياجاتها الحالية والمستقبلية، كما تعتمد على كفاءات وطنية مؤهلة تدير كافة العمليات التشغيلية والإدارية، وذلك بعد أن قفزت نسبة توطين الوظائف في الشركة من 70% في عام 2017 إلى 90% في العام 2018.

وبين الشبل أن حجم المشروعات والمبادرات التي نعمل على إطلاقها خلال العام الحالي وتتمثل في إطلاق الدليل الموحد للبنود الطبية، ونظام إدارة العقود الذكية لتنظيم العلاقة بين الموردين والجهات الصحية، إضافة إلى خدمة وصفتي ومنصة السوق الإلكتروني.

من جانبه أشار مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في "نوبكو" سلطان المرشد إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسهم بترسيخ التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتفتح آفاقا جديدة للتواصل مع المؤسسات الإعلامية، بما يسهم في تعزيز قيمة الشركة ضمن المشهد الإعلامي كشركة وطنية تعنى بتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة وتعمل وفق شراكات استراتيجية لتحفيز الصناعة الوطنية لتمكين المحتوى المحلي وتوظيف الكوادر الوطنية بما يدعم رؤية المملكة 2030 ويلبي تطلعات الدولة لتمكين المشتريات الحكومية وتشجيع الاستثمارات إضافية تحقق التنوع الاقتصادي المطلوب.

يذكر أن الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" تأسست بهدف توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عن طريق نظام الشراء الموحد لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية، إضافة إلى عمليات النقل والتخزين بجودة وكفاءة عالية، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.