"الاتحاد العقارية" ترفع تملك الأجانب برأسمالها لـ 49%

بدأت شركة #الاتحاد_العقارية بتفعيل قرار رفع نسبة تملك الأجانب والخليجيين في رأس مال الشركة اعتبارا من تاريخ 4 مارس الجاري بحيث أصبحت 49% بدلا من 25% كما كان عليه الوضع في الفترة الماضية.

وجاء إعلان الشركة بهذا الخصوص عبر إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق #دبي المالي اليوم نص على أن الحدود القصوى الجديدة لتملك أسهم شركة "الاتحاد العقارية"، من قبل الأجانب ومواطني مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركة باتت بنسبة لا تتجاوز 49%.

وأشار الإفصاح إلى أن نسبة التملك المسموح بها لمواطني الدولة هي 100% بحسب وكالة أنباء الإمارات.

يشار إلى أن عمومية شركة "الاتحاد العقارية" كانت وافقت خلال العام الماضي على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأس مالها من 25% إلى 49%. لكن القرار لم يفعل إلا بتاريخ 4 فبراير الجاري.