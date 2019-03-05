"كامكو" و"جلوبل" تباشران خطوات الدمج

وقعت شركة كامكو للاستثمار (كامكو) وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مذكرة تفاهم يوم أمس، كخطوة أولى لبدء مباحثات الاندماج، وبالتالي مباشرة الموافقات الرسمية في هذا الشأن مع كل الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وبموجب شروط اتفاقية التفاهم، تكون #كامكو هي الشركة الدامجة و #جلوبل هي الشركة المندمجة، في إطار استكمال الخطوات السابقة التي اتخذتها الشركتان من أجل تكوين كيان جديد في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يوفر الكيان الجديد خدماته لآلاف العملاء من خلال 7 مقرات إقليمية.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للاستثمار، انتصار السويدي: "نعتبر هذا القرار الاستراتيجي الخاص بشأن الدمج مع شركة غلوبل، خطوة مهمة من شأنها تغيير خارطة قطاع إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية الإقليمي. ونضع نصب أعيننا أهدافا من أجل أن نصبح الخيار المفضل لأصحاب المصالح بما في ذلك العملاء، والممولين، والكوادر البشرية، والجهات الرقابية، وأقراننا من الشركات المختلفة، ومزودي الخدمات".

وأضافت: "نجتمع على قلب رجل واحد فيما يتعلق ببناء قدراتنا اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ويرتكز جوهر أعمالنا على الوفاء بوعودنا باستمرار بما يساهم في ترسيخ الثقة التي منحنا إياها أصحاب المصالح، والذي يصب بدوره في المساهمة نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعا واستدامة في الأسواق التي نعمل بها. ونتوقع ان يتمتع الكيان الجديد بإمكانية لتعزيز تواجده وبصمته الجغرافية في الأسواق الرئيسية على مستوى المنطقة، وتحديداً في الكويت، والسعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا".

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي غلوبل، فيصل منصور صرخوه: "نسعى عبر توقيع مذكرة التفاهم الى مباشرة العمل من أجل تأسيس كيان استثماري يصبو الى الريادة والمنافسة الإقليمية في قطاع إدارة الأصول والاستثمار بما يثمر عن خلق أحد أكبر شركات إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية ضمن القطاع الخاص على مستوى الكويت والمنطقة ويعود بالنفع على العملاء والمساهمين في كلتا الشركتين"

