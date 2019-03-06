الجوف الزراعية: زيادة مصروفات الزكاة 144%

أوصى مجلس إدارة شركة #الجوف_الزراعية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018، بقيمة 30 مليون ريال، على 30 مليون سهم، بواقع ريال واحد لكل سهم، وبنسبة 10% من القيمة الأسمية للسهم.

وتكون أحقية التوزيع للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي ستقر التوزيع والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع #الأوراق_المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي ستقر هذه التوزيعات لاحقاً.

كما أعلنت الشركة تسجيل 11.1 مليون ريال أرباحاً فصلية صافية عن فترة الربع الرابع من 2018 مقابل تسجيل خسائر بقيمة 1.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2017.

وسجلت الشركة 35.7 مليون ريال أرباحاً صافية للعام الماضي بكامله، بزيادة نسبتها 39.7% عن الأرباح السنوية للعام 2017 البالغة آنذاك 25.6 مليون ريال.

وأرجعت الشركة النمو في أرباحها السنوية إلى "زيادة مبيعات العام بنسبة 17.45% بقيمة 53.32 مليون ريال وخاصة مبيعات زيت الزيتون والبرسيم نتيجة زيادة الكميات المنتجة".

وكان لتلك الزيادة أثر إيجابي على نسبة مجمل الربح والتي زادت من 24.34% خلال عام 2017 إلى 28.8% خلال عام 2018 وذلك بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 31.61% وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 7.31%.

وارتفعت مصروفات الشركة الأخرى نتيجة تكوين بعض المخصصات بعد توقف نشاط الأعلاف، حيث تم تكوين مخصص لهبوط قيمة معدات الأعلاف بقيمة 4.12 مليون ريال ومخصص لهبوط قيمة بعض الآبار غير المستغلة بقيمة 0.52 مليون ريال.

وأعلنت الشركة أنها قامت بتكوين مخصص لقطع غيار معدات الأعلاف بالمخزون بقيمة 0.37 مليون ريال، إضافة إلى زيادة مصروف الزكاة بنسبة 143.83%.