بيرل بتروليوم: اتفاق لبيع الغاز مع كردستان العراق

وقعت شركة #بيرل_بتروليوم المحدودة ("بيرل بتروليوم")، وهي ائتلاف تقوده شركتا #نفط_الهلال ودانة غاز ومقرهما دولة الإمارات، اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع حكومة إقليم كردستان العراق على مدى 20 عاماً.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الائتلاف بزيادة إنتاج الغاز وبيعه لحكومة الإقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعبة قياسي إضافي يومياً بحلول 2021. وهذه الزيادة هي جزء من خطط التوسع التي يقوم الائتلاف بتنفيذها في إقليم كردستان العراق لتعزيز إنتاج الكهرباء فيه من أجل تلبية الحاجة المحلية الملحة.

وتأتي اتفاقية بيع الغاز الجديدة هذه عقب اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين في أغسطس 2017، وقد وقع على اتفاقية بيع الغاز في 19 فبراير 2019 الدكتور آشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعية نيابة عن حكومة إقليم كردستان العراق، ومجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال وعضو مجلس إدارة دانة غاز المنتدب نيابة عن بيرل بتروليوم.

وإثر الحصول على جميع الموافقات المطلوبة للاتفاقية، بما فيها موافقة المجلس الخاص لشؤون النفط والغاز في إقليم كردستان ومجلس إدارة شركة بيرل بتروليوم، تمت المباشرة بأعمال المشروع الذي هو قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

تأسس مشروع غاز كردستان في عام 2007 بموجب اتفاقية أبرمتها شركتا دانة غاز ونفط الهلال مع حكومة إقليم كردستان العراق، حيث منحتهما هذه الاتفاقية حقوقاً حصرية معيّنة لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي خورمور وجمجمال في إقليم كردستان العراق.

وخلال 15 شهراً فقط من توقيع الاتفاقية، بدأت أعمال إنتاج الغاز في أكتوبر 2008 من المحطة التي كانت قد أنشئت في خورمور. وفي 2009، شُكِّل ائتلاف بيرل بتروليوم الذي يضم دانة غاز ونفط الهلال، إلى جانب كل من شركات "أو إم في"، و"إم أو إل"، و"آر دبليو إي" التي انضمت إلى الائتلاف لاحقاً بحصة 10 بالمئة لكل منها.

وسيتضمن مشروع التوسعة الذي يجري تنفيذه في محطة خورمور والبالغة قيمته 700 مليون دولار، إضافة وحدتين جديدتين للإنتاج في محطة خورمور وكذلك حفر آبار جديدة لرفع معدلات الإنتاج الحالية من 400 مليون قدم مكعبة يوميًا لتصل إلى 650 مليون قدم مكعبة في اليوم بحلول 2021 بموجب اتفاقية بيع الغاز الجديدة، وإلى 900 مليون قدم مكعبة في اليوم بعد ذلك بحلول 2022.