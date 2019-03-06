تراجع أرباح "العثيم" الفصلية 36% إلى 106.9 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #أسواق_العثيم الفصلية بـ36% إلى 106.9 مليون ريال، فيما تراجعت بـ33% إلى 302.6 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 449.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى أن نتائج السنة السابقة تضمنت دخلا من عمليات غير مستمرة بعد الزكاة بقيمة 111.94 مليون ريال عائدة من تشغيل وبيع المجمع التجاري في مدينة حائل وبعد استبعاد أثر العمليات غير المستمرة من السنة السابقة تكون نسبة الانخفاض في الأرباح للسنة الحالية 10.36%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص لهبوط القيمة العادلة لبعض الأصول والممتلكات بمبلغ 38.71 مليون ريال وفقاً للمعايير المحاسبية.

إلى ذلك، أعلنت العثيم عن توصية مجلس ادارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 05/03/2019عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بـ270 مليون ريال على 90 مليون سهم، لتكون حصة السهم من التوزيع 3 ريال أي ما يعادل 30% من قيمة السهم الإسمية.

وأضافت الشركة أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سوف يتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد موافقة الجهة المختصة.