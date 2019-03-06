مجلس "الكثيري" يوصي بزيادة رأسماله 20% عبر أسهم منحة

أعلنت شركة #الكثيري_القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 37,67 مليون ريال، إلى 45,2 مليون ريال، وذلك بنسبة زيادة 20% عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل 5 أسهم مملوكة.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم قبل الزيادة 3,767,400، فيما سيكون عدد الأسهم بعد الزيادة 4,520,880.

وتأتي أسباب زيادة رأس المال لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، كما ستتم رسملة مبلغ (7,534,800) ريال من حساب الأرباح المتبقاة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت الشركة إنه في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم