"نخيل" تحقق أرباحاً بـ4.4 مليار درهم بـ2018

أعلنت شركة " #نخيل " عن تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 4.38 مليار درهم في 2018.

وفي الوقت الحالي، تضاعف إجمالي حقوق الملكية للشركة خلال الـ7 سنوات الأخيرة ليصل في ديسمبر 2018 إلى 49 مليار درهم مقارنة بـ 24 مليار درهم في نهاية عام 2011.

وفي إطار أعمالها الرئيسية في قطاع التطوير السكني، قامت "نخيل" في 2018 بتسليم أكثر من 657 وحدة عقارية (أراضي ووحدات سكنية) ليصل إجمالي عدد الوحدات المسلمة منذ عام 2010 إلى 13,357 وحدة عقارية.

كما أطلقت الشركة في 2018، مشاريع سكنية جديدة، بما في ذلك مشروع "أبراج التنين" المكون من برجين سكنيين توأمين يضمنان شققاً عصرية ومجموعة جديدة من المنازل في "جميرا بارك" مع المزيد من الخطط بما يتناسب مع متطلبات السوق.

وتواصل الشركة تركيزها على تنمية محفظة أعمالها في قطاعات: التجزئة والضيافة والتأجير السكني، والتي حققت أداءً قوياً في 2018، بإيرادات بلغت قيمتها 2.5 مليار درهم من محفظة مشاريعها المتنامية.

وتستهدف شركة "نخيل" نمواً مستداماً في العائدات السنوية المتكررة خلال السنوات الخمس القادمة كجزء من استراتيجيتها للنمو المستدام، وذلك عبر مجموعة من المشاريع التي سيتم إنجازها في غضون الأشهر الـ18 المقبلة إلى عامين، والتي ستساهم في الزيادة المتوقعة بمجرد تشغيلها بالكامل، من بينها: " #نخيل_مول "، و"ذا بالم تاور" (فندق سانت ريجيس) في "نخلة جميرا"، والسوق الليلي في "جزر ديرة"، وفندق بريمير إن ومجمع المعارض في "مدينة التنين"، وفندق أفاني في " #ابن_بطوطة_مول "، و"سوق ورسان" في "قرية ورسان"، و1,500 فيلا في مجتمع ند الشبا ومنتجعان (ريو وسنتارا) في "جزر ديرة".

وتشمل محفظة "نخيل" الحالية والمستقبلية، 19 مشروعاً للتجزئة بمساحة 17 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير، و18 فندقاً ومنتجعاً وشقق سكنية مخدومة توفر 6،600 غرفة فيما بينها، و24 نادياً ومطعماً في دبي.

ونمت مساحات التجزئة التشغيلية للشركة لتصل إلى أكثر من 5 ملايين قدم مربعة في عام 2018 وذلك مع افتتاح "ذي بونيت"، الوجهة البحرية الجديدة للترفيه والمطاعم في " #نخلة_جميرا "، والتي ستنعكس إيراداتها بدءاً من عام 2019. وهناك أيضاً 3 ملايين قدم مربعة أخرى من مساحات التجزئة والتي من المتوقع أن تضاف هذا العام إلى محفظة الشركة.