سبكيم و"الصحراء" تكشفان فوائد الاندماج بين الشركتين

أفصحت شركتا "سبكيم" والصحراء للبتروكيماويات عن معلومات جديدة عن الإندماج المرتقب بينها من خلال بيان تضمن الشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة.

وأعلنت الشركتان أن معامل تبادل الأسهم سيكون 0.835 سهم في " #سبكيم" مقابل سهم واحد في " #الصحراء"، وهذا يعني أن قيمة الصفقة بالنسبة لـ "سبكيم" هي إصدار 366 مليون سهم جديد لصالح "الصحراء".

وسيرتفع عدد أسهم "سبكيم" بعد الزيادة إلى 733 مليون سهم جديد، توزع مناصفة بين مساهمي "سبكيم" و"الصحراء" .

وأوضحت سبكيم والصحراء أن الفوائد المتوقعة للصفقة تتراوح ما بين 175 إلى 225 مليون ريال، تمثل زيادة متكررة في الأرباح قبل خصم الأتعاب المالية والضرائب وتكاليف الاستهلاك والإطفاء.

ومن المتوقع أن تتحقق هذه الفوائد السنوية بنهاية السنة الثالثة من تاريخ إتمام الصفقة قبل 30 يونيو المقبل.

وتم الاتفاق على أن لا يتجاوز مجموع الأرباح الموزعة من كل من سبكيم والصحراء للنصف الثاني من العام الماضي، عن 240 مليون ريال.

وسيصبح اسم الشركة الجديدة هو الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".