في رد قاسٍ.. هواوي الصينية تقاضي الحكومة الأميركية

تقدمت شركة "Huawei" بشكوى في محكمة اتحادية في تكساس ضد القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في أغسطس الماضي والذي يحظر الوكالات الفيدرالية والمقاولين من شراء معداتها وخدماتها.

وأشارت #هواوي إلى أن القانون يحد من أعمالها في الولايات المتحدة وهو غير دستوري.

الدعوى هذه تمثل أحدث مواجهة بين الصين و #الولايات_المتحدة في حرب تجارية مستمرة بدأت العام الماضي.

وقد انتهى عام 2018 مع اعتقال المديرة المالية لهواوي في #كندا بناء على طلب الولايات المتحدة.

وتركز القضية الأميركية المرفوعة على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، التي اعتُقلت في كندا في ديسمبر الماضي، على علاقات الشركة المشبوهة بشركتين غامضتين، الأولى تعمل في بيع معدات الاتصالات ومقرها العاصمة الإيرانية طهران، والأخرى شركة قابضة مسجلة في جمهورية موريشيوس، وهي إحدى الجزر الصغيرة بوسط المحيط الهندي.

وتزعم السلطات الأميركية أن المديرة المالية، منغ وانزو، خدعت البنوك الدولية في إبراء #المعاملات_مع_إيران من خلال الادعاء بأن الشركتين مستقلتان عن شركة هواوي، في حين كانت شركة هواوي في الواقع تسيطر عليها. ولا تزال هواوي تصر على أن شركة بيع المعدات الإيرانية "سكاي كوم تك" Skycom Tech، والشركة القابضة "شل كانيكيولا " Shell Canicula، شركتان مستقلتان.