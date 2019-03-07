مجلس "المصافي" يوصي بتوزيع أرباح نقدية بـ11 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية بصرف 11,250,000 ريال أرباح نقدية عن العام المالي 2018 للمساهمين، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 15 مليون سهم.

وأفادت الشركة في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 75 هللة للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن تاريخ أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.

يشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع 208.97%.