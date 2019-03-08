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هل تدخل ترمب في صفقة استحواذ بـ 85 مليار دولار؟

المصدر: واشنطن - رويترز
ترمب
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طلب اثنان من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي من #البيت_الأبيض ووزارة العدل أن يسلما وثائق قد تظهر ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب قد سعى للتدخل في المراجعة التنظيمية لصفقة استحواذ "إيه تي آند تي" على تايم وارنر البالغ قيمتها 85 مليار دولار.

وطلب جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، وديفيد سيسيلين، الذي يرأس لجنة تشرف على قضايا #مكافحة_الاحتكار من البيت الأبيض و #وزارة_العدل أن يسلما سجلات بعد أن قالت مجلة نيو يوركر هذا الأسبوع إن #ترمب أصدر توجيهات إلى جاري كوهن مدير المجلس الاقتصادي القومي آنذاك بأن يستخدم وزارة العدل لعرقلة الصفقة.

وقال النائبان الديمقراطيان إنه إذا كان ذلك صحيحا، فإن تدخل ترمب "سيشكل إساءة خطيرة لاستعمال السلطة".

وأيدت محكمة استئناف اتحادية الأسبوع الماضي حكما أصدرته محكمة أدنى يرفض طعنا من وزارة العدل في الصفقة كانت قدمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ولم يصدر تعقيب حتى الآن من البيت الأبيض أو وزارة العدل.

كلمات دالّة

#مكافحة الاحتكار, #وزارة العدل, #البيت الأبيض, #ترمب

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