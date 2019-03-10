الخضري: عقد العمومية أو فض الشركة بقوة القانون

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن #الخضري عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة البالغة أكثر من 50% من رأسمالها، داعية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقبلة في 13 من الشهر الحالي.

وأكدت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الإلكتروني "تداول" أنه "في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي في 29 مارس 2019) أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات".

وأشارت الشركة إلى إفصاحاتها السابقة، بتاريخ 13 فبراير 2019 بخصوص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 6 مارس 2019 عن توصية مجلس الإدارة حيال معالجة الخسائر المتراكمة، وإعلان الشركة بتاريخ 7 مارس 2019 عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة.

وكررت الشركة التأكيد على ضرورة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية المحدد لها يوم الأربعاء 6 رجب 1440 هــ الموافق 13 مارس 2019 في الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق كارلتون المعيبد بطريق الدمام الخبر السريع بمدينة الخبر، أو التصويت الآلي على بنود الجمعية، وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.