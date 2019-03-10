السعودية لإعادة التمويل العقاري تعتزم إصدار صكوك

تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التوجه إلى أسواق الدين لجمع ما يصل إلى 8.5 مليارات ريال، بحسب ما أفاده الرئيس التنفيذي Fabrice Susini.

وتدرس #السعودية_لإعادة_التمويل_العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة إصدار صكوك في الأسواق المحلية خلال الفصلين المقبلين ومن ثم التوجه إلى الأسواق العالمية، كما تعتزم تمويل 80%، من أصولها من أسواق الدين.

من جانبه، أشار وزير #الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة مع "بلومبيرغ" إلى أن شركة إعادة التمويل تتوقع شراء ما قيمته 7 إلى 10 مليارات ريال من محافظ الرهن العقاري لدى #البنوك ومقدمي التمويل العقاري هذا العام.