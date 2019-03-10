القناة للسكر المصرية تحصل على تمويل بـ169 مليون دولار

قالت #القناة_للسكر المصرية، اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاق تمويل معبري قيمته 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه أو ما يعادل 69 مليون دولار، مع تحالف يضم 6 بنوك.

وأوضحت الشركة التي يترأسها رجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير في بيان، أن الاتفاق يستهدف تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها في غرب المنيا للستة أشهر القادمة لحين الانتهاء من اتفاق قرض طويل الأجل قيمته 700 مليون دولار.

القناة للسكر مشروع لشركة #الخليج_للسكر الإماراتية، أكبر مصنع لإنتاج السكر بميناء في العالم.

وكانت الشركة عينت #الأهلي_كابيتال القابضة لتكون المستشار المالي الحصري للعملية، والمنسق العالمي مع وكالات ضمان صادرات.

وتبلغ تكاليف مشروع غرب المنيا نحو مليار دولار أميركي، ويهدف إلى إقامة أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم بطاقة 900 ألف طن سنويا، بجانب تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية باستخدام المياه الجوفية، لإنتاج مليوني طن من بنجر السكر في السنة ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.