الكويت قد تصرف النظر عن دمج شركاتها النفطية

يبدو أن الكويت صرفت النظر عن دمج الشركات النفطية بحسب مصادر قالت لـصحيفة القبس الكويتية، إن طريق دمج الشركات النفطية الكويتية الكبرى طويل جدا، وقد يستغرق سنوات.

وأفادت المصادر بأن كل الاحتمالات مفتوحة وواردة في هذا الملف بما فيها صرف النظر عن عملية الدمج برمتها، إذا ارتأت مؤسسة البترول الكويتية بعد إنجاز كل الدراسات المتعلقة بالدمج، إن استمرار الشركات النفطية المحلية على وضعها القائم هو الأنسب.

يذكر أن مؤسسة البترول تدرس دمج وحداتها التجارية الثماني في 4 وحدات، وذلك من أجل تبسيط أعمال المؤسسة، وضمن خطتها لإعادة تقييم إنفاق حوالي 500 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية حتى عام 2040.

وأكدت المصادر ما ذكرته "بلومبيرغ" سابقاً، أنه قد يتم دمج شركات "كوفبيك" و"ناقلات النفط" والشركة الكويتية لنفط الخليج والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) في وحدات أكبر ضمن استراتيجية المؤسسة طويلة الأجل.