تراجع أرباح أسمنت الجنوب السنوية 47% لـ195 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #أسمنت_المنطقة_الجنوبية إلى 195 مليون ريال، في 2018، مقارنة مع 370 مليون ريال، في 2017، بنسبة تراجع 47.3%.

وخلال الربع الرابع من 2018، بلغت أرباح أسمنت الجنوب 51.8 مليون ريال، بنسبة تراجع 54%.

وعزت الشركة تراجع أرباحها السنوية لتدني أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من زيادة كمية المبيعات للفترة الحالية بنسبة 3.49% وانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 2.20% عن العام الماضي.

وكشفت #أسمنت_الجنوب عن انخفاض الإيرادات الأخرى في 2018 مقارنة بالفترة السابقة بنسبة 14.5%، وزيادة مخصص الزكاة مقارنة بالفترة السابقة بسبب تعديل في الربوطات الزكوية أثرت على المخصص بالنقص فى الفترة المماثلة.