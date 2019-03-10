تراجع أرباح الحمادي 17% لـ89.8 مليون ريال في 2018

تراجعت أرباح شركة #الحمادي_للتنمية_والاستثمار إلى89.8 مليون ريال في 2018، مقارنة مع 107.96 مليون ريال، في 2017، بنسبة تراجع 16.8%.

وتراجعت أرباح الحمادي في الربع الرابع بنسبة 42%، إلى 17.7 مليون ريال.

وذكرت #الحمادي أن انخفاض صافي الربح يعود لعدة أسباب من بينها زيادة مصاريف التشغيل مع افتتاح مستشفى النزهه في فبراير 2018 وكذلك ارتفاع بند الرواتب الإدارية نتيجة تعيين الكادر الإداري لمستشفى النزهه وزيادة رسوم العمالة.

كما ارتفعت مصاريف الاستهلاك بمبلغ 35.39 مليون ريال في عام 2018 مقارنة بعام 2017 بسبب تشغيل #مستشفى_النزهه، وارتفع بند مصروف النفقات المالية بمبلغ 13.85 مليون ريال نتيجة زيادة القروض المسحوبة خلال العام لتمويل نشاطات الشركة والشركة التابعة.