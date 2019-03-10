شريك مؤسس لـ"أنغامي": 1.5 مليون مستخدم يدفعون لخدماتنا

أكد الشريك المؤسس ورئيس التكنولوجيا في التطبيق الموسيقي " #أنغامي " إيلي حبيب، أن تقييم أي شركة جديدة ناشئة هو رقم على ورق وما هو مهم بالنسبة لشركته هو عدد المستخدمين الذي يدفعون مقابل خدمات أنغامي والبالغ عددهم حاليا 1.5 مليون مستخدم.

وأشار حبيب، في مقابلة مع "العربية"، إلى أن عدد مستخدمي أنغامي يبلغ 76 مليون مستخدم عالميا، 20% منهم خارج منطقة #الشرق_الأوسط .

من جهة أخرى، أكد حبيب أن المنافسة الرئيسية لتطبيقه ليس تطبيقات أخرى مثل " #سبوتيفاي " spotify وإنما عمليات القرصنة وقرصنة الموسيقى.

يذكر أن لدى "أنغامي" اتفاقيات مع 29 مشغلا للهاتف المحمول في الشرق الأوسط، وقد أدخلت الطابع الاجتماعي للسماح لمحبي الموسيقى بالتواصل.