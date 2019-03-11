رويترز: أرامكو السعودية تستعد لإقرار خطة سندات

قالت مصادر لوكالة رويترز إن مجلس إدارة أرامكو السعودية سيجتمع هذا الأسبوع لإقرار خطة، لإصدار سندات قد تسهم في تمويل استحواذ محتمل على حصة استراتيجية في شركة "سابك".

ومن المتوقع بحسب الوكالة أن يجتمع ممثلون لـ"أرامكو" مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في "جولة ترويجية" لسندات في أبريل المقبل.

وكان خالد الفالح وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي أشار إلى نية "أرامكو السعودية" طرح أول سندات دولية لها في الربع الثاني من العام الحالي، ومن المرجح أن يبلغ حجم الطرح المرتقب 10 مليارات دولار.

كما يتوقع أن تشمل الصفقة الشراء الكامل أو شبه الكامل لحصة الـ 70% من رأسمال #سابك التي يمكلها صندوق الاستثمارات العامة.

ويعني ذلك أن حجم الصفقة يبلغ نحو 70 مليار دولار وإن كان سعر الاستحواذ لم يُعلن بعد.