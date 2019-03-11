شركة للعملات المشفرة تتوقف عن استخدام علامة "علي بابا"

قالت شركة للعملات المشفرة إنها ستتوقف عن استخدام #العلامات_التجارية التي تحتوي على اسم "علي بابا"، في إطار #تسوية دعوى قضائية أقامتها مجموعة علي بابا القابضة الصينية لتجارة التجزئة الإلكترونية.

وأعلنت مؤسسة "إيه.بي.بي.سي" التسوية يوم الاثنين في بيان أكده محاميها في الولايات المتحدة.

وذكرت الشركة التي تملك مكاتب في دبي وروسيا البيضاء وكانت تعرف باسم مؤسسة علي بابا كوين، إنها تأسف لأي حالة ارتباك عامة أثارها "استخدام (اسم) علي بابا كوين في السابق". وصارت عملتها المشفرة الآن تعرف باسم إيه.بي.بي.سي كوين.

ولم ترد علي بابا حتى الآن على طلبات للتعليق، وامتنع محام عن علي بابا في #الولايات_المتحدة عن التعقيب.

كانت الشركة الصينية اتهمت إيه.بي.بي.سي بإحداث حالة من الارتباك بين عملائها والإضرار بأنشطتها في الولايات المتحدة بسبب استخدامها اسم علامتها التجارية لجمع ما يربو على 3.5 مليون دولار في صورة العملة المشفرة علي بابا كوين.

وردت إيه.بي.بي.سي بالقول إنها لم تكن تحاول الاستفادة من اسم علي بابا، وإن الحظر الذي فرضته #الصين في سبتمبر أيلول 2017 على الطروح الأولية للعملات بدد مصدرا رئيسيا للارتباك المحتمل.