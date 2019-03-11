طراز بوينغ المنكوب.. يهوي بسمعة الشركة عالمياً

تلقت سمعة عملاق صناعة الطائرات الأميركي شركة بوينغ، ضربة قوية بعد كارثة ثانية في غضون خمسة أشهر، على متن طائراتها من طراز 737 Max 8 وقد جاءت ردود الفعل متباينة من قبل شركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز حول العالم.

الحادثة الأولى كانت في إندونيسيا والأحد وقعت الكارثة الثانية في أديس أبابا وهو ما أشعل فتيل الشكوك بأن يكون الحادثان متعلقان بالطائرة.

ردود الفعل الأقوى جاءت من الصين التي أوقفت العمل بجميع الطائرات من هذا الطراز، علما أن الصين حصلت على 20%، من الطائرات التي سلمت حتى يناير الماضي.

كذلك أوقفت الخطوط الجوي الإثيوبية وخطوط AIRWAYS CAYMAN الطائرات من هذا الطراز حتى إشعار آخر. فيما تدرس منظمة السلامة الجوية في إندونيسيا إمكانية تعليق عمل هذه الطائرات.

من جانب آخر، أعرب أكبر عميلين من حيث طلبات طائرات بوينغ 737 Max 8 وهما SOUTHWEST وAIRLINES الأميركية وفلاي دبي الإماراتية عن ثقتهما بسلامة هذه الطائرات، علما أن الأخيرة أكدت أنها تراقب الوضع وتتواصل مع بوينغ لأن سلامة الركاب والطاقم من أولوياتها.

وبانتظار التحقيقات، تظهر تساؤلات حول ما إذا قد تقرر إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إصدار إشعار بتعليق العمل بطائرات 737 Max 8 في جميع أنحاء العالم، إذا تبين أن هناك عاملا مشتركا بين الحادثين متعلق بالطائرة - وهو ما حصل سابقا مع طائرات DC-10 من شركة McDonnell Douglas ومع طائرات 787 Boeing في 2013 بسبب مشاكل في البطارية/التي أثرت على رحلاتها الأولية، لتتحول بعدها إلى أحد أكثر الأساطيل ربحية.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد أوقفت طائرات 787 Boeing بعد وقوع الحادث الثاني المتعلق حينها بالبطارية.

ويؤمن طراز 737 Max ثلث الأرباح التشغيلية لشركة بوينغ.

ومن المتوقع أن تدر هذه الطائرات دخلاً سنوياً بنحو 30 مليار دولار مع ارتفاع إنتاج المصانع إلى معدل شهري يبلغ 57 طائرة هذا العام بحسب تقديرات بلومبيرغ.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن عملاق صناعة الطائرات الأميركية يؤثر أيضا على أسواق الأسهم الأميركية، إذ إن Markets Saxo Capital تقدر بأن تراجع سهم بوينغ 5%، يخفض مؤشر داو جونز بنحو 100 نقطة.

وقالت شركة #بوينغ اليوم الاثنين إن التحقيق في تحطم طائرة #الخطوط_الجوية_الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وهو 737 Max ، وذلك استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن.

وعلق متحدث باسم بوينغ، في بيان أرسله إلى "رويترز" بالبريد الإلكتروني، قائلا: "السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".

وخسرت شركة بوينغ 22 مليار دولار من قيمتها السوقية مع انهيار سهمها بـ10%.