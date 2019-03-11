25 مستثمرا يبدون اهتماما بأصول شركتي كهرباء بسلطنة عمان

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن سلطنة عمان تلقت 25 طلباً من مستثمرين يبدون اهتماماً بشراء حصص في شركتي كهرباء في إطار خطة خصخصة تستهدف دعم خزانة الدولة.

وتنوي مجموعة نماء، وهي شركة حكومية قابضة، بيع 70 %، في شركة #مسقط_لتوزيع_الكهرباء و49%، في الشركة العمانية لنقل الكهرباء. وتبلغ أصول الشركتين معا 3.2 مليار دولار.



وأفادت نماء في تغريدة أنها تلقت 14 عرضا لشراء حصة في #مسقط لتوزيع الكهرباء و11 عرضا للعمانية لنقل الكهرباء من "23 مستثمرا استراتيجيا وماليا" لم تسمهم.



ووضعت عمان خططا في السنوات الأخيرة لبيع أصول مملوكة للدولة حيث تسعى للتصدي لعجز الميزانية الذي تراكم بعد انخفاض #أسعار_النفط. وتوقعت السلطنة أن يبلغ العجز 2.8 مليار ريال أو ما يعادل 7.3 مليار دولار، في ميزانية 2019 بما يعادل 9%، من الناتج المحلي الإجمالي.



وفي الأسبوع الماضي، اقتفت موديز أثر وكالات تصنيف أخرى وخفضت تصنيف عمان الائتماني إلى عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب ما قالت إنها تحديات مالية في ظل انخفاض أسعار النفط.



ونقل موقع واف نيوز الخبري المحلي عن منصور الهنائي نائب الرئيس في نماء قوله خلال مؤتمر صحفي في مسقط إن من المتوقع الانتهاء من صفقات البيع في نهاية 2019.



ونسب إليه قوله إنه ستجري خصخصة ثلاث شركات توزيع كهرباء أخرى في النصف الثاني من العام المقبل.



تملك السلطنة أكثر من 60 شركة حكومية لكن احتياطيات الطاقة وإنتاج النفط لديها أقل من جيرانها الأثرياء في الخليج مما يعرضها لضغوط مالية أشد بينما تواصل تمويل برامج للرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.