السويدي: إنشاء محطتي توليد كهرباء من الرياح قيد الدراسة

نفت شركة #السويدي_إلكتريك، توقيع اتفاق مبدئي مع شركتي ماروبيني اليابانية و #أبوظبي_لطاقة_المستقبل الإماراتية، لإنشاء محطتي توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 500 ميغاوات بخليك السويس وبقدرة 200 ميجاوات بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بنظام BOO (الإنشاء والتشغيل والتملك).

وقالت الشركة في بيان لـ #بورصة_مصر، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية ما زالت في مرحلة الدراسة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن القيمة النهائية للمشروع لم تحدد بعد.

جاء ذلك بالإشارة إلى ما تم نشره تحت عنوان "مشروع مشترك بين الطاقة المتجددة والسويدي و #مصدر بـ250 مليون دولار".

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 5.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 6.48 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 42.49 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 42.9 مليار جنيه في 2017.