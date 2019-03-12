تراجع أرباح "المتطورة" الفصلية 39% إلى 6 ملايين ريال

تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات #المتطورة الفصلية بـ39% إلى 6 ملايين ريال بنهاية الربع الرابع من 2018، فيما ارتفعت أرباح الشركة 21% إلى 37 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 30.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

قالت الشركة في بيان لها إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع #الإيرادات مع ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض تكاليف التمويل خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية. وجاء ذلك على الرغم من انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع #المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع الزكاة الشرعية خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية.