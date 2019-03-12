محاولة أخيرة للانقاذ.. تعيين نائب جديد لإدارة "الخضري"

فيما يمكن تسميته بالمحاولة الأخيرة لانقاذ الشركة، أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير اليوم والمتضمن تعيين جميل عبد الله عبد المحسن الخضري (عضو مجلس الإدارة - تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار المشار إليه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية.

وأوضح بيان الشركة أن جميل الخضري هو عضو مجلس إدارة الشركة منذ بداية دورة المجلس الحالية، ويشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات بالشركة منذ عام 2014، ولديه خبرة عملية تزيد على الثلاثين عاماً في إدارة المشاريع وأعمال الشركة بشكل عام.

كانت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، قد أعلنت أن خسائرها المتراكمة بتاريخ 12 فبراير 2019 بلغت 1.11 مليار ريال، أي ما يعادل 198.52 % من رأس المال.

وكان مجلس إدارة الخضري قد أصدر توصيته بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الوضع الحالي لخسائر الشركة المتراكمة والتصويت على أحد الخيارات التالية:

1- إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه #الخسائر_المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع.

2- التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات #نظام_الإفلاس .

3- حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس.