عقد الـ 70 مليون دولار يقفز بسهم "البابطين للطاقة"

قفز سهم شركة #البابطين للطاقة والاتصالات في تداولات اليوم بنسبة 7% ليرتفع بمقدار 1.5 ريال إلى 23.7 ريال بدعم من إعلان الشركة عن توقيع عقد كبير في دبي تقدر قيمته بنحو 70 مليون دولار لمدة 31 شهراً.

ووقعت الشركة عقدا لتصنيع وتوريد الهياكل المعدنية للطاقة الشمسية المركزة (CSP) مع شركة Europea De Constructions Metalicas S.A ( EUCOMSA ) Spain لمشروع مجمع #محمد_بن_راشد للطاقة الشمسية المرحلة الرابعة بمدينة #دبي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 69,508,703.30 دولار (260,657,638) ريالا سعوديا.

وقالت الشركة إن مدة العقد ستستمر 31 شهرا من تاريخ التوقيع، مؤكدة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

ولفتت الشركة إلى أن الأثر المالي سيظهر بدءاً من الربع الرابع من عام 2019.