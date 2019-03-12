غصن يشكو "خيبة أمل" لمنعه من حضور اجتماع لـ"نيسان"

قال رئيس شركة نيسان السابق، #كارلوس_غصن، إنه يشعر بخيبة أمل بعدما رفضت محكمة في طوكيو السماح له بحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء، مضيفاً أنه مازال راغباً في أداء واجبه كعضو بالمجلس.



وقال بيان أصدره متحدث "غصن يشعر بخيبة أمل لرفض المحكمة طلبه حضور اجتماع مجلس إدارة #نيسان".



وتابع "كعضو منتخب في مجلس الإدارة، غضن مستعد لأداء واجباته المهنية تجاه المساهمين الذين انتخبوه".



"من المؤسف أن تحول اتهامات بلا أساس ولا دليل دون استغلال أفكاره ورؤيته في خدمة الشركة التي عمل بها للأعوام العشرين الأخيرة".



وأُفرج عن غصن الأسبوع الماضي بكفالة 9 ملايين دولار بعد أكثر من 100 يوم قيد الاحتجاز، حيث يواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله في نيسان على مدى نحو عشر سنوات.



وأُقيل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة نيسان لكنه مازال عضوا في مجلس الإدارة.