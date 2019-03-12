"هرفي للأغذية" يعلن توزيع أرباح بـ10% عن النصف الثاني

أوصى مجلس إدارة شركة #هرفي للخدمات الغذائية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال بواقع 1.1 ريال للسهم كأرباح للنصف الثاني عن العام المالي 2018.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 71,148000 ريال، علماً أن عدد الأسهم المستحقة هي 64,680000 سهم.

وكشفت الشركة أن أحقية #التوزيعات_النقدية ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة تاريخ التوزيع وسيتم تحديد تاريخ التوزيع في وقت لاحق بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.